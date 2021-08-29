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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (29 Ağustos yurtta hava durumu)

29.08.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Ağustos verilerine göre Çanakkale'nin doğu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (29 Ağustos yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu; Çanakkale'nin doğu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

29 AĞUSTOS YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 41°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ELAZIĞ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 33°C
Parçalı az bulutlu

VAN °C, 30°C
Parçalı az bulutlu

ADIYAMAN °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul
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