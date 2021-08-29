Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (29 Ağustos yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu; Çanakkale'nin doğu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 41°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ELAZIĞ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 33°C
Parçalı az bulutlu
VAN °C, 30°C
Parçalı az bulutlu
ADIYAMAN °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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