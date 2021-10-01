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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve sel uyarısı (1 Ekim Cuma hava durumu)

01.10.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'den 1 Ekim Cuma günü beklenen hava durumu tahmini geldi. Yapılan değerlendirmelere göre Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor. Öte yandan yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeyinde yer yer kuvvetli olacağı belirtilirken, sel ve su baskını uyarısı da geldi.

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve sel uyarısı (1 Ekim Cuma hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya’nın batı iç kesimleri, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatı kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

1

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

2

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Kastamonu, Karabük ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji sel yağmur
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