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Meteoroloji'den yeni uyarı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek (19 Mayıs hava durumu)

19.05.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahmin raporuna göre yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bazı bölgelerin ise yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerinde 6-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. İşte Meteoroloji'nin 19 Mayıs için hava durumu tahminlerinin tüm detayları!

Meteoroloji'den yeni uyarı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek (19 Mayıs hava durumu)

Meteoroloji son hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Tahminlere göre, yurdun genelinde bulutlu bir hava beklenirken bazı bölgelerde ise yağış bekleniyor. Hava sıcaklığında ise önemli değişiklikler bekleniyor. Yurdun belli bölgelerinde sıcaklık 10 derece birden düşecek. İşte hava durumu ile ilgili tahminler!

Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Ege, (Hatay hariç) Akdeniz, (Ankara ve Çankırı hariç) İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde (2500 m üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-10 derece) azalarak mevsim normallerinin altına düşecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, batı kesimlerde kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile iç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 18

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 27

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor) 14

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor) 16

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 28

İHA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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