Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat (5 Eylül yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, yarın zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 26°C
Az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT °C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AĞRI °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 26°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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