Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat (5 Eylül yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HIZI 60 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, yarın zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

5 EYLÜL YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 26°C

Az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AĞRI °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 26°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık





