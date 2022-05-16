HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar düşecek

16.05.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji hava durumu tahmin raporunu yayınladı. 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre, yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışla birlikte sıcaklıklar da 2-6 derece arasında düşecek. Öte yandan yurdun bazı bölgelerinde ise yer yer toz taşınımı bekleniyor. İşte yurtta hava durumu ile ilgili tüm detaylar!

Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji yeni hafta için hava durumu tahminlerini yayınladı. Yeni hava durumu tahminlerine göre bugünden itibaren yurtta yer yer kendini gösterecek yağışlar hafta ortasından itibaren tüm yurdu saracak. Hava sıcaklıkları ise 2-6 derece kadar düşecek. Öte yandan yurdun bazı bölgelerinde ise yer yer toz taşınımı bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin yeni hava durumu tahmin raporunun detayları!

YAĞIŞ GELİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve Trakya'nın kuzeybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bolu ve Ordu çevreleri, Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının bugün mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28

Adana: Parçalı ve az bulutlu 28

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı bulutlu 20

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara merkezli FETÖ soruşturması! Gözaltılar varAnkara merkezli FETÖ soruşturması! Gözaltılar var
Türkiye'nin en büyüğü olacak! İş makineleri alana getirildiTürkiye'nin en büyüğü olacak! İş makineleri alana getirildi
Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı! 'Birlikte kaçacaklardı'Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı! 'Birlikte kaçacaklardı'
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir devrin sonu! Emre Belözoğlu... Dün gece her şey tersine döndü

Bir devrin sonu! Emre Belözoğlu... Dün gece her şey tersine döndü

Dikkat çeken altın tahmini! ‘Pek olası değil’

Dikkat çeken altın tahmini! ‘Pek olası değil’

'Baba' dediği adam öz babasının katili çıktı!

'Baba' dediği adam öz babasının katili çıktı!

Üniversitede 'İnek Bayramı' gerginliği! Rektörlükten açıklama

Üniversitede 'İnek Bayramı' gerginliği! Rektörlükten açıklama

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

Ağabeyini öldürdü, 'Ben bu acıya dayanamam' deyip intihar etti

Ağabeyini öldürdü, 'Ben bu acıya dayanamam' deyip intihar etti

İlginizi Çekebilir

Tesadüfün bu kadarı! Tek yumurta ikizleri aynı gün...

Tesadüfün bu kadarı! Tek yumurta ikizleri aynı gün...

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

''Öğrenci borcumu ödemek için yumurtalarımı sattım''

''Öğrenci borcumu ödemek için yumurtalarımı sattım''

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.