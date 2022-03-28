HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı! Sakın camları açmayın! İstanbul’da…

Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı! Sakın camları açmayın! İstanbul’da…

28.03.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen hava durumu bilgilerine göre İstanbul’u yeni bir doğal tehlike bekliyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten çöl tozlarına karşı İstanbul başta olmak üzere birçok il ve bölgeyi gün vererek uyardı. Ökten açıklamasında ‘güneye bakan pencerelerin kapalı tutulmasında fayda var’ dedi. İşte hava durumu ile ilgili gelen son dakika uyarıları…

Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı! Sakın camları açmayın! İstanbul’da…

İstanbul günler süren kar yağışının ardından şimdi de çöl tozlarının etkisi altında kalacak. Perşembe ve Cuma günleri çöl tozlarına karşı uyarı geldi. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İstanbul için yaklaşan çöl tozu riskini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

ÇÖL TOZLARI YOLA ÇIKTI

“Çöl tozları yola çıktı. Marmara ve Ege ile birlikte Batı Karadeniz'i de etkilemesi bekleniyor. Astım hastaları maske takmalı. Güneye bakan pencereleri Perşembe ve Cuma kapalı tutmakta fayda var... Ülkemize gelen çöl tozları Libya çöllerinden gelmektedir. Çöl tozları tarım için gereklidir. İçerisinde vitaminler ve mineraller barındırır. Gübre görevi görür. Balıklara inci, yılanlara zehir, insanlara şifadır...”

2

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son dakika tahminlerine göre, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ege kıyı kesimi, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

Hava sıcaklığının güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, doğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

**Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 13

İstanbul: Az bulutlu 14

İzmir: Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 21

Adana: Az bulutlu 19

Antalya: Az bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

Erzurum: Parçalı bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
28 Mart Pazartesi deprem mi oldu?28 Mart Pazartesi deprem mi oldu?
Soylu'dan sert sözler! 'Vallahi yeminim olsun hayatı dar ederim'Soylu'dan sert sözler! 'Vallahi yeminim olsun hayatı dar ederim'
Çeçen lider Kadirov paylaştı! Bölgeden sıcak görüntülerÇeçen lider Kadirov paylaştı! Bölgeden sıcak görüntüler
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber!

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber!

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

Şeyma Döğücü’nün ‘halk ekmek’ paylaşımı olay oldu

Şeyma Döğücü’nün ‘halk ekmek’ paylaşımı olay oldu

'Elleri bağlı Rus askerlerine ateş açıldı' iddiası olay yarattı

'Elleri bağlı Rus askerlerine ateş açıldı' iddiası olay yarattı

Her şey kuzuların yarı fiyatına satılmasıyla başladı...

Her şey kuzuların yarı fiyatına satılmasıyla başladı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.