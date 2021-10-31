Meteorolojiden kar ve kuvvetli yağmur uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (31 Ekim yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Konya, Sivas, Kayseri, Niğde, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Karadeniz kıyıları ile Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş, Van, Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Hakkari için sarı uyarıda bulundu.
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri ile gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimi ile akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu
AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 21°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KARS °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
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