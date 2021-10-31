Meteorolojiden kar ve kuvvetli yağmur uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (31 Ekim yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Konya, Sivas, Kayseri, Niğde, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Karadeniz kıyıları ile Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

13 İL İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş, Van, Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Hakkari için sarı uyarıda bulundu.

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

31 EKİM YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri ile gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimi ile akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BOLU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı bulutlu

AMASYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 21°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu





