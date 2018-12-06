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Metin Akpınar'dan üzen açıklama: Yolun sonuna geldim

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.12.2018 14:09 | Son Güncelleme

Türk sinemasının efsane ismi Metin Akpınar, rol aldığı film 'Kafalar Karışık'ın galasında sevenlerini üzecek açıklamalarda bulundu. 11 yıl aradan sonra setlere dönen usta oyuncu, "Yaş 78 oldu. Yolun sonu gibi. Türkiye’de erkek yaş ortalaması 75.5… Şöyle bir filmde oynayalım, gala yapalım dedim" açıklamasını yaptı.

Metin Akpınar'dan üzen açıklama: Yolun sonuna geldim

Usta tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Akpınar, "11 sene ara vermişim. Yaş 78 oldu. Yolun sonu gibi. Türkiye’de erkek yaş ortalaması 75.5... Şöyle bir filmde oynayalım, gala yapalım dedim" diye ifade etti.

Sosyal medya fenomenleri Fatih Yasin, Bilal Hancı ve Atakan Özyurt’un başrolünü Metin Akpınar, Perihan Savaş, Erkan Can ve Güven Kıraç gibi usta isimlerle paylaştığı aksiyon komedi filmi 'Kafalar Karışık'ın galası önceki akşam Maslak Uniq Hall’de yapıldı.

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Gösterim öncesi kameraların karşısını geçen oyuncular soruları yanıtladı.

11 yıl aradan sonra setlere dönen ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Akpınar, "Beni bu film için iki şey ikna etti. 11 sene ara vermişim. Yaş 78 oldu. Yolun sonu gibi. Türkiye’de erkek yaş ortalaması 75.5… Şöyle bir filmde oynayalım, gala yapalım dedim. İkincisi, genç sanatçı arkadaşlarımın benimle birlikte olmak istedikleri iletildi. Kırmam imkansızdı. Seve seve beraber olduk" şeklinde konuştu. (MedyaTava)

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Metin Akpınar kafalar karışık

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