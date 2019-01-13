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Metin Arolat mide ameliyatı mı oldu? 5 ayda 21 kilo verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.01.2019 16:42 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde katıldığı 2.Sayfa programında verdiği kilolarla dikkat çeken Metin Arolat'tan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Metin Arolat mide ameliyatı mı oldu? 5 ayda 21 kilo verdi

Verdiği kilolarla dikkat çeken Metin Arolat'tan yeni paylaşım... Yaklaşık 4,5 - 5 ay gibi kısa bir sürede istediği görünüme kavuşan Arolat, paylaştığı fotoğrafla mutluluğunu dile getirdi.

Ünlü şarkıcı fotoğrafının altına şunları yazdı:

Yağ mağ aldırmadan, mide ameliyatı mameliyatı olmadan sadece güvendiğin, bilen birinin tavsiyelerine uyarak 4,5- 5 ay arası ‘21'inci kiloyu verme mutluluğu’ diye çoktan unuttuğum bir şey varmış. Sanırım içimden irice bir dana koşarak çıktı ve ardına bakmadan kaçtı. Didem’im sana hayatımın teşekkürünü borçluyum.

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İçimdeki o giderek kök salan, miskinleşen, tembelleşen, kendini sevmemeye başlayıp, mutlu numarası yapan adam da o dananın sırtına bindi ve onunla birlikte gitti resmen. Benden uzak, birlikte mutlu olsunlar inşallah... Özendiğim o pozu sonunda ben de verdim uleyn... Azmime alkış çığlık kıyamet isterim yeminle...


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