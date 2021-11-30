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Metin Gürcan'ın diplomatlarla buluşma fotoğrafları ortaya çıktı! Dikkat çeken 'zarf' detayı

30.11.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan’ın, İtalyan ve İspanyol diplomatlarla buluşması ve içinde para olduğu belirtilen zarfı alırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri dosyaya girdi.

Metin Gürcan'ın diplomatlarla buluşma fotoğrafları ortaya çıktı! Dikkat çeken 'zarf' detayı

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Kasım’da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Gürcan, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya getirilerek, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube'sinde sorgulandı. Gürcan, işlemlerinin ardından dün sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

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TUTUKLANDI

Gürcan, savcılık ifadesinde uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalıştığını ve 2019 yılından itibaren talep eden kişi ve kurumlara danışmanlık hizmeti verdiğini ileri sürdü. Danışmanlık hizmetlerini Türkiye ve Türkiye'ye komşu birçok ülkeye ilişkin verdiğini belirten Gürcan, bu kapsamda verdiği bilgilerin herkesin erişimine açık olduğunu, casusluk faaliyeti yürütmediğini ve gizli belgelerin paylaşımını yapmadığını savundu. Gürcan, Ankara'da diplomatlarla düzenli olarak görüştüğünü, kendilerine analizler sunduğunu ve karşılığında para aldığını söyledi. Savcılık sorgusunun ardından, tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Gürcan, 'gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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FOTOĞRAFLAR DOSYADA

Gürcan'ın casusluk faaliyetlerine ilişkin olduğu öne sürülen güvenlik kamera kayıtlarından elde edilen fotoğraflar soruşturma dosyasına girdi. Fotoğraflarda Gürcan, Ankara'da bir kafede buluştuğu yabancı diplomatla aynı masada görülüyor. Gürcan, bir sonraki karede diplomattan içinde para olduğu belirtilen zarfı alıyor ve kafenin bulunduğu AVM’den ayrılıyor. Gürcan’ın, aynı diplomatla başka bir zaman kapalı bir otoparkta görüştüğü ana ilişkin fotoğraf da dosyada yer aldı.

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DHA

Casusulukla suçlanan DEVA Partili Metin Gürcan tutuklandıCasusulukla suçlanan DEVA Partili Metin Gürcan tutuklandı


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Anahtar Kelimeler:
DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi
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