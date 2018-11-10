Metin Hara'dan Adriana Lima'ya destek

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima, son kez Victoria's Secret Fashion Show'da boy gösterdi. Defilenin açılışını yapan kıdemli melek, şovu izlemeye gelenlerin tezahüratları ve alkışları karşısında gözyaşlarını tutamadı.

"KANATLAR İÇİN TEŞEKKÜRLER"

18 yıldır Victoria's Secret defilelerinde boy gösteren 37 yaşındaki güzel, yaşadığı duyguları da sosyal medya hesabından yayımladı. Victoria's Secret'ın 'en uzun süre çalışan modeli' olan Adriana Lima, 'Sevgili Victoria, uçmayı öğrenmem için ve kanatlar verdiğin için teşekkür ediyorum" mesajını yazdı.

"BENİ DÜNYANIN EN ŞANSLI ERKEĞİ YAPTIN"

Mankene destek Türk sevgilisi Metin Hara'dan geldi. Hara, kız arkadaşına "Hiçbir şey, gözyaşları içinde ağır çalışan bir kadının yüzünde gülücükler açmasından daha kutsal değildir. Sen beni dünyanın en şanslı erkeği yaptın. Ben senin gülmene şahidim" yazarak, Adriana'nın her zaman yanında olacağını belirtti. Hara'nın bu yorumu binlerce kişi beğendi.

