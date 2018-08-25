Metin Hara ve ailesi bayramı Adriana Lima ile geçirdi

Top model Adriana Lima ile Metin Hara'nın dünya çapında ses getiren aşkı sürüyor. Annesi, babası, kız kardeşi, eniştesi ve yeğeniyle birlikte ABD'de olan Metin Hara, bayramı da sevgilisinin yanında geçirdi.

Metin Hara, sevgilisi Lima'nın yanı sıra ailesinin de katıldığı bir gezintide verilen kısa mola sırasında çekilen pozu Instagram sayfasında paylaştı.

Hara, oturdukları masanın arkasında yer alan ve çeşitli dillerde "aşk" anlamına gelen kelimelerin toplandığı panoya dikkat çekti.

Hara takipçilerine "Duvarda Türkçe ne yazıyor?" diye sordu. Hara'nın aynı zamanda "Gerçek hazine: Aile" notuyla paylaştığı bu poz takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

