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Metin Şentürk Seksenler'in kadrosuna dahil oldu

DİZİ HABERLERİ  | 24.10.2019 13:33 | Son Güncelleme

TRT 1 ekranlarında yıllar sonra yeniden yayınlanmaya başlayan Seksenler dizisine Metin Şentürk de dahil oldu! Metin Şentürk, dizide 'Ferit' karakterine hayat verecek.

Metin Şentürk Seksenler'in kadrosuna dahil oldu

Başrollerinde Şoray Uzun, Rasim Öztekin, Ayşe Tolga ve Özlem Türkad'ın bulunduğu Seksenler dizisi, yeni bölümleriyle oldukça sevildi. Yapım ekimi, bunu göz önüne alarak kadrosunu daha da genişletmeye başladı.

Hafta içi her gün 50 dakikalık bölümleriyle yayınlanan Seksenler dizisine son olarak şarkıcı Metin Şentürk'ün dahil olduğu öğrenildi.

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Çınar Altı Mahallesi’ne video kasetçi dükkanı işletmeye gelen Ferit'in görme engelli olmasına rağmen bir yerden bir yere giderken zorluk çekmemesi, çalışabilmesi, film izleyebilmesi mahallelinin dikkatini çekecek.

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