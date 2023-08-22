Metrelerce yükseklikteki binadan yavru köpeği böyle aşağıya attı! Düşüş anını kaydederek sosyal medyadan paylaştı

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhuji bölgesinde bulunan bir apartmanın balkonunda meydana gelen korkunç olay infial yarattı. 22 yaşındaki adam bıçakla tehdit ettiği yavru köpeği metrelerce yükseklikten aşağıya bıraktı. Çin sosyal medya sitesi Douyin’da paylaşılan görüntülerin sonrasında cani adam tutuklandı.
Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerin başında 22 yaşındaki adamın köpeği önce bir mutfak bıçağıyla tehdit ettiği görüldü. Sahibini görünce kuyruk sallayan köpek birkaç kez yere vurulduktan sonra bacağına tekme atıldı. Köpeği ensesinden yakalayarak balkona götüren adam ellerini bırakarak düşmesini sağladı. 22 yaşındaki cani adam görüntüleri sosyal medyada “Nihayet öldü” başlığıyla paylaştı.