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    4. Metrelerce yükseklikteki binadan yavru köpeği böyle aşağıya attı! Düşüş anını kaydederek sosyal medyadan paylaştı

    Metrelerce yükseklikteki binadan yavru köpeği böyle aşağıya attı! Düşüş anını kaydederek sosyal medyadan paylaştı

    22.08.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çin’de kaydedilen skandal görüntüler sosyal medyada geniş çaplı yankı uyandırdı. İsmi açıklanmayan bir adamın köpek yavrusunu metrelerce yükseklikteki apartman dairesindeki evinin penceresinden aşağıya attığı anlar kaydedildi. Korkunç eylemini kameraya çekerek sosyal medyadan ifşa eden adam tutuklandı.

    Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhuji bölgesinde bulunan bir apartmanın balkonunda meydana gelen korkunç olay infial yarattı. 22 yaşındaki adam bıçakla tehdit ettiği yavru köpeği metrelerce yükseklikten aşağıya bıraktı. Çin sosyal medya sitesi Douyin’da paylaşılan görüntülerin sonrasında cani adam tutuklandı.

    İŞKENCE ANLARINI DA PAYLAŞTI

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    Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerin başında 22 yaşındaki adamın köpeği önce bir mutfak bıçağıyla tehdit ettiği görüldü. Sahibini görünce kuyruk sallayan köpek birkaç kez yere vurulduktan sonra bacağına tekme atıldı. Köpeği ensesinden yakalayarak balkona götüren adam ellerini bırakarak düşmesini sağladı. 22 yaşındaki cani adam görüntüleri sosyal medyada “Nihayet öldü” başlığıyla paylaştı.

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    Çin köpek

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