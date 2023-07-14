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Resmen vahşet! Yavru kedileri parçalara ayırarak mikrodalgada pişirdi... Annesinin anlamaması için yerine yenilerini aldı

14.07.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Şikago eyaletinde 22 yaşındaki Thomas Martel isimli bir adam yavru kedileri işkence yaparken yakalandı. Yavru kedileri işkence yaparak öldürdükten sonra parçalara ayıran ve mikrodalgada pişiren Martel, annesinin durumu fark etmemesi için öldürdüğü kedilerin benzerlerini satın aldığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Şikago eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki Thomas Martel, kız arkadaşına kedileri öldürmekten zevk aldığını ve 8 yaşından beri hayvanları öldürdüğünü söyledikten sonra bir dizi işkence hikayesi ortaya çıktı. Martel ifadesinde kedileri öldürdükten sonra yerine yenilerini satın aldığı ve her bir kedisine Shelly adını verdiğini itiraf etti.

PLASTİK TORBA İÇİNDE BULUNDU

Fox Chicago’nun haberine göre, 22 yaşındaki Thomas Martel sevgilisinin hayvanlara eziyetle ilgili olarak polise şikayette bulunması üzerine tutuklandı. Yetkililer, Martel'in iki kediyi boğarak ve sıkarak öldürdüğünü, üçüncüsünün ise sakatlanarak öldüğünü iddia etti.

Memurlar Martel’in evien geldiklerinde ise mikrodalgada yakıldıktan sonra bir plastik torbanın içine konulan kedi yavrusunun cansız bedenini buldu. Haber kaynağı tarafından elde edilen bir tutuklama raporu, Martel'in reçeteli ilaçlar aldığını ve ciddi akıl sağlığı sorunları yaşadığını söyledi.

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cinayet Amerika işkence kedi mikrodalga şikago

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