Resmen vahşet! Yavru kedileri parçalara ayırarak mikrodalgada pişirdi... Annesinin anlamaması için yerine yenilerini aldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Şikago eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki Thomas Martel, kız arkadaşına kedileri öldürmekten zevk aldığını ve 8 yaşından beri hayvanları öldürdüğünü söyledikten sonra bir dizi işkence hikayesi ortaya çıktı. Martel ifadesinde kedileri öldürdükten sonra yerine yenilerini satın aldığı ve her bir kedisine Shelly adını verdiğini itiraf etti.

PLASTİK TORBA İÇİNDE BULUNDU

Fox Chicago’nun haberine göre, 22 yaşındaki Thomas Martel sevgilisinin hayvanlara eziyetle ilgili olarak polise şikayette bulunması üzerine tutuklandı. Yetkililer, Martel'in iki kediyi boğarak ve sıkarak öldürdüğünü, üçüncüsünün ise sakatlanarak öldüğünü iddia etti.

Memurlar Martel’in evien geldiklerinde ise mikrodalgada yakıldıktan sonra bir plastik torbanın içine konulan kedi yavrusunun cansız bedenini buldu. Haber kaynağı tarafından elde edilen bir tutuklama raporu, Martel'in reçeteli ilaçlar aldığını ve ciddi akıl sağlığı sorunları yaşadığını söyledi.