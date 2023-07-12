Skandal görüntüler! Kediyi uçurumdan aşağıya attığı anları saniye saniye kaydedip paylaştı

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başaran görüntülerde kucağında bir kedi tutarak uçurumun tepesinde duran bir adam yer aldı. Uçurumun dibindeki suya bakan adam daha sonrasında kucağındaki kediyi metrelerce yüksekten aşağıya bıraktı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada infial yaratırken polis olayı araştırıyor.

“TESPİT ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Polis olayın Carnforth bölgesinde yaşandığında inandıklarını söyleyerek “Sosyal medyada yayınlanan ve Carnford bölgesinde olduğunu düşündüğümüz görüntülerde bir kediye yapılan zulmün farkındayız. Bu araştırdığımız bir konu. Tam koşulları ve nerede olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz” dedi.