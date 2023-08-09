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    4. Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği köpek buldu! “Biraz daha geç kalınsa havasızlıktan ölecekti”

    Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği köpek buldu! “Biraz daha geç kalınsa havasızlıktan ölecekti”

    09.08.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Tayland’ın Nong Khai şehrinde yaşayan 55 yaşındaki Phu Wiang isimli kadın köpeği Pong ile yürüyüşe çıktığı sırada evcil hayvanında bir gariplik hissetti. Köpeğin devamlı olarak evlerinin önünde bulunan siyah bir çantanın yanına gittiğini ve kokladığını fark eden Wiang, çantayı açtığında ise yeni doğmuş bir bebekle karşılaştı.

    Tayland’ın Nong Khai şehrinin Hin Ngom bölgesinde yaşayan 55 yaşındaki Phu Wiang isimli kadınının köpeği Pong evlerinin önünde terk edilen bir bebeği buldu. Kocası ve çocuklarıyla berabera köpeklerin yanına giderek havladığı siyah çantayı açan Wiang, karşılarında yeni doğan bir kız bebek buldu. Aile hemen durumu polise haber verdi.

    GÖBEK BAĞI BİLE YERİNDEYDİ

    Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çantanın içindeki bebeğin verniks kazeoza adı verilen beyaz sıvıyla kaplı olduğunu ve göbek bağının yerinde olduğunu söyledi. Sağlık ekipleri köpeğin kahramanlığını takdir ederken, “Biraz daha geç kalınsa havasızlıktan ölecekti” ifadelerini kullandı.

    Yaklaşık 3 kilogram ağırlığında bebeğin erken doğmasına rağmen sağlıklı göründüğü ifade edildi. İlk muayenelerin ardından bebek, şu anda hastane personelinin bakımında olduğu Nong Khai Hastanesine kaldırıldı.

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    Tayland

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