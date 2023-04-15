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Metroda boş koltuk bulamamaktan şikayet eden adamın yöntemi gülümsetti! Kendi koltuğunu kendisi getirdi

15.04.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Hangzhou şehrinde ismi açıklanmayan bir adam toplu taşıma araçlarının doluluğundan şikayet ederek ilginç bir yönteme başvurdu. Özellikle iş çıkış saatlerinde metroda kendisine yer bulamamaktan şikayet eden çareyi kendi koltuğunu taşımakta buldu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Metroda boş koltuk bulamamaktan şikayet eden adamın yöntemi gülümsetti! Kendi koltuğunu kendisi getirdi

Çin’in Hangzhou şehrindeki bir metro istasyonunda çekilen görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. İsmi açıklanmayan Çinli bir adam iş çıkış saatlerinde metroda boş yer bulamamasından yakınarak ilginç bir yönteme başvurdu. Kendi koltuğunu sırt çantası gibi yanında taşıyan adam istasyonda metronun gelmesini oturduğu yerden bekledi. Aynı şekilde metronun içinde de keyifli bir şekilde kendi koltuğunda yolculuk yaptı.

ÖZEL OLARAK TASARLANDI

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Tianmu News’in haberine göre yerel basına açıklama yapan adam taşınabilir olması için koltuğun sırtına bağlanabilecek şekilde tasarlanması adına firmaya ulaştığını dile getirdi.

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Ofisinden evine giderken koltuk bulmakta zorlandığı için fikri kendisinin geliştirdiğini ifade eden adam diğer yolcuları rahatsız etmemek şartıyla özel izinle seyahat ettiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin metro koltuk

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