Mevlana sözleri: Kısa Mevlana sözleri ve anlamları (Resimli Hz. Mevlana sözleri)

Hz. Mevlana, 1207-1273 yılları arasında yaşamış büyük bir düşünürdür. Sözleri ve eserleri, dünyanın her yanında, sadece müslümanlar tarafından değil herkes tarafından dikkate alınmış bir alimdir. Şeb-i Arus yani Düğün Gecesi ile sevgilisine kavuşan Mevlana “Gel, her ne olursan ol, gel” diyerek hoşgörünün sembolü olmayı başarmıştır. Mevlana sözleri, her dönem paylaşabilen çok anlamlı sözlerdir. Özellikle aşk sözleri, özellikle sosyal medyada en çok paylaşılan Mevlana sözleridir. Kısa Mevlana, Mevlana Aşk sözleri, resimli Mevlana sözleri şeklinde haberimizde sizler için derledik.

MEVLANA SÖZLERİ

Hz. Mevlana, 1207 yılında Horasan'ın Belh bölgesinde Afganistan sınırların içindeki Vahş kasabasında dünyaya geldi. Babası, "Alimlerin Sultanı" ünvanı taşıyan Muhammed Bahaeddin Veled'tir. 1232 yılında babasının ölümünden sonra Mevlana, Konya'ya göç etmiştir. Seyyid Burhaneddin'den manevi dersler alan Muhammed Celâleddîn-i Rumi'ye, "Efendimiz" anlamına gelen Mevlana ünvanı verilmiştir. 1244 yılında ise Tebrizli Şems ile tanıştı. Kaynaklar tarafından iki denizin buluştuğu nokta denilen Merec-el Bahreyn'de kavuştular birbirlerine. Fakat Mevlana ile Şems'in tanışması talebeleri tarafından hoşgörülmedi. 1247 yılında ise Şems, 2. ve son kez ortadan kayboldu. Şems'in gitmesi sonrasında Mevlana, Selahattin Zerkübi ve sonrasında Hüsamettin Çelebi ile birlikte Mesnevi adlı eserini yıllar süren çalışmalar sonucu ortaya koymuştur. Mevlana, yaşadığı dönemden bu zamana kadar sözleri ile birçok insanı etkilemeyi başarmıştır. Sadece İslam dünyası değil dünyanın her yanından her çeşit düşüncede insan, Mevlana ve onun felsefesini benimsemiştir. Mevlana'nın yıllara meydan okuyan ve birçok konuya ışık tutan özlü sözlerinin bir kısmını sizler için haberimizde derledik.