Mezarlıktan kemikleri çaldı! İnsan eti yediğini söyledi yetmedi bir de tarif verdi... "Böyle daha lezzetli oluyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Bahia eyaletindeki bir mezarlıktan kemik çalan Israel dos Santos Assis isimli bir adam gözaltına alındığı sırada kan donduran bir itiraf imza attı. Kendisini yamyam olarak tanımlayan Assis, bir kişinin bacağından bir parça kızarttığını, çiğnemeden önce limon ve sirke ile tatlandırdığını söyledi.

İnsan etini yutmanın zor olduğunu dile getiren Assis, "Tabağa bir parça koydum. Limon ve sirkeyle tatlandırdım. Böyle daha lezzetli oluyor. Çiğnemek zor. Tadı tatlıydı ama yutulamazdı" dedi.

TESLİMAT SIRASINDA YAKALANDI

Kemikleri kara büyü töreninin bir parçası olarak kullanmak isteyen üç kişiden 25 sterline eşdeğer bir ödeme karşılığında sipariş üzerine çaldığını söyleyen Assis, peşin ödeme aldığını ve parayı ayakkabı ile sandviç almak için kullandığını belirtti.