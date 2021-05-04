MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Habertürk sunucusu Ebru Baki'ye ağır bir dille tepkide bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili Baki'yi hedef alan Yönter, çok sert ifadeler kullandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yönter şu ifadelere yer verdi;



"Habertürk’te art niyetli Ebru Baki’ye konuk olan Kemal Öztürk, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ile Gülfem Saydam Sanver’in Genel Başkanımızın 100 maddelik anayasa önerisini karalama çabaları edepsizlik ve terbiyesizliktir.

Ne o, kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi?

Ebru Baki, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir....

Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur... Bugünkü golü çıkaramayınca çirkefliği ve çirkinliğe tercih ettiler. Yuh olsun!"



