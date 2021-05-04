Son Dakika: Bahçeli'den 100 maddelik yeni anayasa önerisi: Hazırlık aşaması tamamlanmıştır

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Salgından siyasi rant için fırsat kollayan siyasi zihniyetler bize göre art niyetlidir. Kim ne derse desin, salgın yönetimi doğru bir şekilde yapılmaktadır. Bu odakların karamsarlık aşılamaları ahlaken sorumsuzluktur.

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

Mazisi 145 yılı bulan anayasa tartışmaları toplum ve devlet hayatımıza ambargo koymuştur. İstisnai dönemler haricinde bu amaç gerçekleşememiştir. Devlet ile millet arasındaki sorumlulukları esas alan anayasalar değişmez metinler değildir. Gerektiğinde, şartlar el verdiğinde zamanın ruhuyla müsemma bir anayasa yazılması kaçınılmaz bir görevdir. Masa başında devlet teşkilat düzenlemelerini hazırlamak demokrasi ile izah edilemeyecektir. Yeni anayasa yapmak demek, milletin ihtiyaç ve hedeflerini idrak etmek demektir. Her anayasa teklifinin Türk Milleti'nin ruh kökünden doğması, Türk Devleti'nin payidarlığının temin edilmesi asıl olmalıdır. Yamalı bohçaya dönen, tutarsızlığı aleni olan darbe anayasından memnuniyet duyduklarını kimse öne sürememiştir. Herkes ittifak halinde yeni bir anayasadan bahsetmektedir. Bu müsait bir zeminin varlığına işarettir ancak sıra "Nasıl bir anayasa yazılsın?" sorusuna cevap aramaya geldiğinde ne yazık ki potansiye anlaşmazlıklar kuvveden fiile geçmektedir. Önce uzlaşmanın erdemine bağlanmamız gerekecektir. Sıkılı yumruklarla anayasa yapmak ne bugün ne de tarihte mümkün olmuştur. Siyaseti gladyatör arenasına dönüştürmek akıl harcı değildir. Daha iyiyi bulmak, daha güzele ulaşmak ütopya olarak görülmemelidir.