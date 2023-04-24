MHP Lideri Bahçeli'den sert sözler! "Cumhur'a baş olmak Kılıçdaroğlu'nun harcı değildir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çankırı Kent Meydanı'nda "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Cumhur'a baş olmak oyuncak değildir, Cumhur'a baş olmak Kılıçdaroğlu'nun harcı asla değildir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:



Terör örgütü PKK'nın elebaşları teker teker Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yönetecek ne bilgisi ne kültürü vardır.

CHP'liler ABD'yi nasıl memnun edeceklerini düşünüyorlar. Emperyalizmin arkasına saklanıp Türkiye'yi taşlıyorlar. Maalesef emperyalizme çalışan bir muhalefet anlayışı bir utanç anıtı gibi karşımızdadır.

Ayrıntılar geliyor...

