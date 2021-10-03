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MHP'lileri taşıyan midibüs kaza yaptı! Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç hayatını kaybetti

03.10.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Bartın'da MHP’nin Ankara’daki toplantısına giden partililerin bulunduğu midibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş yaşamlarını yitirirken, 14 kişi yaralandı.

MHP'lileri taşıyan midibüs kaza yaptı! Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç hayatını kaybetti

Kaza, saat 07.45 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Esenyurt mevkiinde meydana geldi. MHP’nin Ankara’da düzenlenecek olana istişare toplantısına katılmak üzere partililer midibüs ile yola çıktı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi.

AHMET KÖMEÇ VE MURAT SEVİLMİŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, 19 kişinin bulunduğu midibüste bulunan Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş olay yerinde yaşamını yitirirken, 14 kişi yaralandı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, AFAD, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerinde çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA

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trafik kazası Ankara Bartın MHP
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