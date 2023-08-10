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MHP'nin 2024 yerel seçim şarkısı! Mustafa Yıldızdoğan besteledi, Bahçeli'ye teslim edildi

10.08.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Mart ayında yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayıma geçerken partiler de hazırlıklarına başladı. Yerel seçim startını veren MHP'de çalışmalarına hız verdi ve yerel seçim şarkısını belirledi. Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan tarafından bestelenen "Bu Diyarda" şarkısının kaydı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye teslim edildi.

MHP'nin 2024 yerel seçim şarkısı! Mustafa Yıldızdoğan besteledi, Bahçeli'ye teslim edildi

MHP'nin yerel seçim şarkısı belli oldu. Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan tarafından, MHP'nin yerel seçimlerde kullanması amacıyla bestelenen şarkı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye teslim edildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yıldızdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in istekleri doğrultusunda '2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu' seçim şarkımız 'Bu Diyarda'yı teslim ettim. Rabbim utandırmasın." ifadelerini kullandı.

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MHP'NİN SEÇİM ŞARKISI 'BU DİYARDA'NIN SÖZLERİ

MHP'nin yerel seçimlerde kullanacağı şarkının sözleri şöyle:

"Mecnun Leyla'sını arar, Aslı saçlarını tarar/ Beni bir titreme sarar, bu diyarda bu diyarda/ Bu diyara bu diyara canım feda bu diyara/ Bu diyara bu diyara canım kurban bu diyara/ Sevda yakar saza gelir, kuzu meler söze gelir/ Dağlar bile dize gelir, bu diyarda bu diyarda/ Dağlar bile dize gelir, bu diyarda bu diyarda/ Bu diyara bu diyara, canım feda bu diyara/ Bu diyara bu diyara, canım kurban bu diyara/ Suyun akışı başkadır, gülün kokuşu başkadır/ Kurdun bakışı başkadır, bu diyarda bu diyarda/ Kurdun bakışı başkadır, bu diyarda bu diyarda/ Bu diyara bu diyara canım feda bu diyara."


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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim MHP

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