MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Çukur oyuncularına tepki

Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarının iptali ve yenilenmesine ilişkin aldığı kararın ardından yaptığı konuşmada sanatçılar dahil herkesi 'konuşmaya' çağırması üzerine birçok ünlü isimTwitter’da #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle mesaj paylaşmıştı.

Bu paylaşımı yapan ünlüler arasında Çukur dizisi oyuncuları da vardı. Aras Bulut İynemli, Dilan Deniz Çiçek ve Erkan Kolçak Köstendil gibi oyuncular sosyal medyadan destek mesajı yayınlamıştı.

Daha önce uluduğu video ile gündeme gelen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Çukur oyuncularını eleştirdi. Enginyurt yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Show TV'de yayınlanan Çukur dizisini boykot ediyoruz. Bu dizinin oyuncuları, Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları atıyor. Sanatçı, toplumun ortak paydaşıdır. Sizi sadece CHP’liler seyrettiği için, sanatçı olmadınız. Toplumun bütününe mal olmuş insanlar olarak, bir kesimi övmek yakışmadı."

