Mia Khalifa'dan şoke eden itiraf! Aslında uğruna binlerce sterlin harcıyormuş

Bir sosyal medya trendine katılan Mia Khalifa, paylaştığı gönderi ile büyük ilgi topladı. Birçok insanın merak ettiği soruyu yanıtlamış olan Khalifa, cilt bakımına yaptığı günlük harcamanın 1500 dolar olduğunu açıkladı.

SIRRINI AÇIKLADI

Pürüzsüz cildinin sırrının güneş kremi, iki ayda bir gittiği 2.000 dolarlık lazer tedavisi, kendisine günlük 1.500 dolara mal olan cilt bakımı rutini ve su olduğunu anlatan ünlü güzel, yüzünün lekesiz olduğundan emin olmak için sadece günlük cilt bakımı ve lazer tedavilerine 2.930 sterlin harcıyor.

Şu ana kadar BBL lazer ve Potenza lazer olduğunu ekleyen Khalifa, geçen yıl bir kez BBL'yi ve üç kez de Potenza'yı denediğini söyledi ve BBL’den aldığı sonuçların akıllara durgunluk verdiğini söyledi.

''BİRİKTİRMEYE BAŞLASAN İYİ OLUR''

Mia'nın yüzüne ve vücuduna harcadığı tek şey bu değildi. Daha önce gelecekteki kızıyla yapacağı hayali bir konuşmayı anlattığı bir gönderisinde, şayet kızı ileride ona benzemek isterse kızının ona benzemesi için burun ve göğüs estetiğine ihtiyacı olacağı konusunda şaka yaptı. "Annen göğüslerine 13 bin dolar ve burnuna 15 bin dolar harcadı, bu yüzden biriktirmeye başlasan iyi olur." diye ekledi.



