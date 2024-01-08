Mia Malkova yine bildiğiniz gibi! Derin sırt dekoltesiyle poz verdi... Göğüslerinin gözükmesine aldırış etmedi

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde her daim adından söz ettirmeyi başaran Mia Malkova deri dırt dekolteli elbisesiyle hayranlarından tam not aldı. Fenomen isim siyah beyaz renklerde yaptığı paylaşımında göğüslerinin gözükmesine aldırış etmedi. Malkova'nın paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

Hayranlarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisine Malkova, "İki kadehten sonra ben" notunu ekledi. Hayranlarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.







