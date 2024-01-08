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    4. Mia Malkova yine bildiğiniz gibi! Derin sırt dekoltesiyle poz verdi... Göğüslerinin gözükmesine aldırış etmedi

    Mia Malkova yine bildiğiniz gibi! Derin sırt dekoltesiyle poz verdi... Göğüslerinin gözükmesine aldırış etmedi

    08.01.2024 09:07 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada kendisine adeta yeni bir imaj çizerek yeni yıldan önce tüm paylaşımlarını silen Mia Malkova eski günlerini aratmayan bir pozla geri döndü. Instagram'da 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim derin sırt dekolteli elbisesinin içine iç çamaşırı giymeyi tercih etmeyince ortaya cesur bir poz çıktı.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde her daim adından söz ettirmeyi başaran Mia Malkova deri dırt dekolteli elbisesiyle hayranlarından tam not aldı. Fenomen isim siyah beyaz renklerde yaptığı paylaşımında göğüslerinin gözükmesine aldırış etmedi. Malkova'nın paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

    mia malkova

    Hayranlarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisine Malkova, "İki kadehten sonra ben" notunu ekledi. Hayranlarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.

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