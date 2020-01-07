Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones, Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti

Michael Douglas - Catherine Zeta Jones çifti ile çocukları Dylan Michael Douglas ve Carys Zeta Douglas, İstanbul'daki ziyaretlerinin ardından İzmir'e gelerek, Efes Antik Kenti ziyaret etti.

1999 yılında ABD'nin eski başkanı Bill Clinton ve ailesinin Efes Antik Kenti'ni ziyareti sırasında rehberlik yapan Cengiz İçten, bu kez Douglas ailesine bölgeyle ilgili bilgiler verdi.

Öte yandan, Michael Douglas'ın ziyaret sırasında gergin olduğu, herhangi bir hayranı ile fotoğraf çektirmek istemediği, gezi sonrası çıkışta esnafın hediyelerini de kabul etmediği öğrenildi.



