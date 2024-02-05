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Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson kırmızı halıda! İddialı tarzıyla dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.02.2024 15:07 | Son Güncelleme:
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Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson da Grammy için kırmızı halıda boy gösteren isimler arasında yer aldı. Siyahlar içinde geceye katılan güzel model dövmelerini de gizlemeyi tercih etti.

Dünyaca ünlü yıldız Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson model olarak kariyerini sürdürüyor. "Babam bize sadece pırıltılı ve ışıltılı bir dünyayı göstermedi. Üçüncü dünya ülkelerini de gördük" diyerek geçtiğimiz yıllarda dikkat çeken Paris Jackson 2024 Grammy kırmızı halısında boy gösterdi.

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Paris Jackson Kaliforniya'da düzenlenen Grammy 2024'te seksi siyah elbisesiyle göz kamaştırdı. Süperstar Michael Jackson'ın 25 yaşındaki kızı, Celine tarafından tasarlanan cesur kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

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Sıra dışı görünümünü bir çift sallantılı halka küpe ve el çantasıyla tamamladı.

Genç isim kollarındaki ve göğsündeki tüm dövmelerini gizlemek için makyaj markası Cover FX ile işbirliği yaptı.


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