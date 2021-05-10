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Microsoft, Windows 10X desteğini durduracak

10.05.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 sonbaharında Microsoft, Windows 10X’i ayrıntılı olarak açıklamıştı. İlk Windows 10X'li amiral gemisi olan Surface Duo ve Surface Neo’nun yanı sıra, işletim sisteminin Microsoft’u yeni bir yöne götürmesi gerekiyordu.

Microsoft, Windows 10X desteğini durduracak

Windows 10X, çift ekranlı cihazlar için optimize edilmiş daha modern ve hafif bir Windows sürümüydü. Bununla birlikte, bir gecikme ve tek ekranlı cihazlara yönelik odak değişikliğinin ardından, artık Windows 10X hiçbir zaman gün ışığını göremeyebilir gibi görünüyor.

WINDOWS 10X İÇİN YOLUN SONU MU GELDİ?

The Verge’e göre Microsoft bu yıl Windows 10X’i piyasaya sürmeyecek. Aslında şirket yüksek ihtimalle asla Windows 10X için plan yapmayacak. Bunun yerine, şirketin işletim sistemi için geliştirdiği bazı özellikleri Windows 10’a uygun şekilde entegre etmeyi planladığı bildiriliyor.

Bu ögeler, kullanıcı arabirimini ve uygulama kapsayıcılarını içerebilir. Microsoft, Windows 10X’in durumu hakkında yorum yapmayı reddetti. Kararın arkasındaki gerekçeye gelince, Microsoft’un Windows 10X’i deneme şansı verdiği çoğu kişi, şirketin geliştirdiği özellikleri beğendi, ancak bunlara her gün kullandıklarından tamamen farklı bir işletim sisteminde erişme konusunda heyecan duymadılar.

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Pandemi, bilgi işlem ortamını da değiştirdi. Yonga kıtlığı olsa bile, 2020 son on yıldaki PC gönderileri için en iyi yıldı ve en son kazanç raporu sırasında Microsoft, 1,3 milyar aktif Windows 10 cihazı olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
windows 10 Microsoft
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