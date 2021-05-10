Microsoft, Windows 10X desteğini durduracak

Windows 10X, çift ekranlı cihazlar için optimize edilmiş daha modern ve hafif bir Windows sürümüydü. Bununla birlikte, bir gecikme ve tek ekranlı cihazlara yönelik odak değişikliğinin ardından, artık Windows 10X hiçbir zaman gün ışığını göremeyebilir gibi görünüyor.

WINDOWS 10X İÇİN YOLUN SONU MU GELDİ?

The Verge’e göre Microsoft bu yıl Windows 10X’i piyasaya sürmeyecek. Aslında şirket yüksek ihtimalle asla Windows 10X için plan yapmayacak. Bunun yerine, şirketin işletim sistemi için geliştirdiği bazı özellikleri Windows 10’a uygun şekilde entegre etmeyi planladığı bildiriliyor.

Bu ögeler, kullanıcı arabirimini ve uygulama kapsayıcılarını içerebilir. Microsoft, Windows 10X’in durumu hakkında yorum yapmayı reddetti. Kararın arkasındaki gerekçeye gelince, Microsoft’un Windows 10X’i deneme şansı verdiği çoğu kişi, şirketin geliştirdiği özellikleri beğendi, ancak bunlara her gün kullandıklarından tamamen farklı bir işletim sisteminde erişme konusunda heyecan duymadılar.

Pandemi, bilgi işlem ortamını da değiştirdi. Yonga kıtlığı olsa bile, 2020 son on yıldaki PC gönderileri için en iyi yıldı ve en son kazanç raporu sırasında Microsoft, 1,3 milyar aktif Windows 10 cihazı olduğunu söyledi.

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