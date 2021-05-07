Windows 10 güncellemesi Flash’ın fişini çekecek

Habere göre, yeni güncelleme Temmuz 2021 çıkacak ve yüklenmesi de zorunlu hale gelecek. Özellikle, Adobe Flash’ı kaldıran güncelleme daha eski Windows sürümleri için de gelecektir. Bu, Windows 8.1, Windows Server 2012 ve Windows Embedded 8 Standard’ı içerir. Teknoloji devi, bir blog gönderisindde yapılan güncellemenin zaman çizelgesini de duyurdu.

MİCROSOFT FİŞİ ÇEKECEK

İşletim sistemine benzer şekilde Microsoft, birçok kullanıcının otomatik olarak yükleyeceği bir güncellemeyle Flash desteğini Microsoft Edge tarayıcısından kaldırmak için zaten çalışıyordu. Şimdi, şirket Windows ile birlikte gelen özelliği de kaldıracak. Bununla birlikte, firma bir güncelleme notunda üçüncü taraf kaynaklar için manuel olarak yüklenen bir Adobe Flash Player sürümünü kaldırmayacağını duyurdu.

Farkında olmayanlar için, Adobe Flash birkaç yıldır zaten sona ermiş durumda. Ayrıca büyük tarayıcılar da yazılım desteğinin sonuna geldi. İlginç bir şekilde, Adobe’nin kendisi de geçen yılın sonunda eski formatı desteklemeyi bıraktı.

Apple Android hakkında Epic Games üzerinden mesaj verdi

