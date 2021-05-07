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Windows 10 güncellemesi Flash’ın fişini çekecek

07.05.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft, Adobe Flash'ın Windows 10’dan tamamen kaldırılmasına bu yaz başlayacak. Şirket, Flash’ı işletim sisteminin bir parçası olarak kalıcı olarak kaldıracak. Microsoft, Adobe Flash Player’ın Kaldırılması için bir Windows 10 güncellemesi yayınlayacak.

Windows 10 güncellemesi Flash’ın fişini çekecek

Habere göre, yeni güncelleme Temmuz 2021 çıkacak ve yüklenmesi de zorunlu hale gelecek. Özellikle, Adobe Flash’ı kaldıran güncelleme daha eski Windows sürümleri için de gelecektir. Bu, Windows 8.1, Windows Server 2012 ve Windows Embedded 8 Standard’ı içerir. Teknoloji devi, bir blog gönderisindde yapılan güncellemenin zaman çizelgesini de duyurdu.

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İşletim sistemine benzer şekilde Microsoft, birçok kullanıcının otomatik olarak yükleyeceği bir güncellemeyle Flash desteğini Microsoft Edge tarayıcısından kaldırmak için zaten çalışıyordu. Şimdi, şirket Windows ile birlikte gelen özelliği de kaldıracak. Bununla birlikte, firma bir güncelleme notunda üçüncü taraf kaynaklar için manuel olarak yüklenen bir Adobe Flash Player sürümünü kaldırmayacağını duyurdu.

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Farkında olmayanlar için, Adobe Flash birkaç yıldır zaten sona ermiş durumda. Ayrıca büyük tarayıcılar da yazılım desteğinin sonuna geldi. İlginç bir şekilde, Adobe’nin kendisi de geçen yılın sonunda eski formatı desteklemeyi bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
windows 10 Microsoft
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