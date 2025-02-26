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  4. Mide ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Mesanesinden 300 gram ağırlığında taş çıkartıldı: "Ne yiyip ne içtiğinize dikkat edin"

Mide ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Mesanesinden 300 gram ağırlığında taş çıkartıldı: "Ne yiyip ne içtiğinize dikkat edin"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.02.2025 11:47
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Mide ağrısı çeken bir adam hastaneye gittiğinde doktorlar mesanesinde kaz yumurtası büyüklüğünde taşlar buldu. Uzmanlar vakanın ardından insanlara yiyip içtikleri konusunda dikkatli olmalarına dair uyarılarda bulundu.

Mide ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Mesanesinden 300 gram ağırlığında taş çıkartıldı: "Ne yiyip ne içtiğinize dikkat edin"

MYNET|DIŞ HABERLER Vietnam medyasından gelen haberlere göre; Vietnam'ın Phu Thọ eyaletinde bulunan ismi açıklanmayan 50 yaşındaki bir hasta, mide ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve idrarda kan şikayetleriyle hastaneye gitti. Genel cerrahların yaptığı taramalarda hastanın mesanesinde tümör tespit edildi. Hastanın mesanesindeki taşların boyutunun 10x7.5 cm ve ağırlığının ise tam 300 gram olduğu ifade edildi.

SON DERECE ZOR BİR AMELİYAT

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Dr. Hoang Ngoc Son, ameliyatın yaklaşık iki saat sürdüğünü ve oldukça zor olduğunu söyledi. Son, hastanın 10 yıl öcnce mesanesinde taş olduğunun farkında olduğunu ancak tam boyutunu bilmediğini söyledi. Son, herkesin yılda bir kez sağlık kontrolünden geçmesini önerirken her gün su içmeyi tavsiye etti. Mesanede oluşabilecek taşlar için doktor aynı zamanda dengeli bir diyet uygulanmasını, kalsiyum veya oksalat içeriği yüksek besinlerden kaçınılmasını önerdi.

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Anahtar Kelimeler:
mesane Vietnam
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