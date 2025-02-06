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  4. Evinin tuvaletine gittiğinde hayatının en büyük korkusunu yaşadı! Klozetinden yılan çıktı: "Elimle kafasını tutup çıkartmaya çalıştım"

Evinin tuvaletine gittiğinde hayatının en büyük korkusunu yaşadı! Klozetinden yılan çıktı: "Elimle kafasını tutup çıkartmaya çalıştım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
06.02.2025 10:12
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Tayland'ın Samut Songkhram bölgesinde ismi açıklanmayan ev sahibi tuvaletinde bir yılan görünce paniğe kapıldı. Yetkililere haber vermeden önce ev sahibi eldiven giyerek klozetin içindeki yılanı çıkartmaya çalıştı. Başarılı olamayınca ise 3 metre uzunluğundaki yılan uzmanlar tarafından çıkartılarak doğaya bırakıldı.

Evinin tuvaletine gittiğinde hayatının en büyük korkusunu yaşadı! Klozetinden yılan çıktı: "Elimle kafasını tutup çıkartmaya çalıştım"

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Samut Songkhram bölgesinde bir evin banyosundan yılan çıkartıldı. Ev sahibi klozetinde sıkışan bir yılan bulduktan sonra yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine araştırmaya gittiler ve tuvalet klozetinden dışarı kafası çıkan bir yılan bulundu.

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Ev sahibi sosyal medyadan yaptığı paylaşımında yılanı ilk kez gördüğünde kendi imkanlarıyla onu dışarı çıkartmaya çalıştığını söyleyerek, "Elime eldiven giyerek yılanı klozetten tutarak çıkartmaya çalıştım. Başaramayacağımı biliyordum ama şansımı denemek istedim" dedi.

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İLK OLARAK SİFONU ÇEKİN

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Samut Songkhram Belediyesi itfaiye eri Phanuwat Kaewpaihan, insanlara tuvalete gittiklerinde önce sifonu çekmeleri gerektiğini hatırlatmak istediğini söyledi. Bu hareketin klozetten yılan çıkmasını önleyeceğini söyleyen itfaiye eri, yılanın hayati organların kaybedilmesine neden olabileceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland yılan tuvalet
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