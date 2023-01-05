HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Mide bulandıran görüntü! Simit fırınında ürünlerin üzerinde gezen fare kamerada

Mide bulandıran görüntü! Simit fırınında ürünlerin üzerinde gezen fare kamerada

05.01.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde simit fırınındaki ürünlerin üzerinde gezinerek beslenmeye çalışan fare, anbean vatandaş kameralarına yansıdı.

Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Öztrak Caddesi'nde bulunan bir simit fırınında meydana geldi.

İddiaya göre simit fırını kapandıktan sonra gece saatlerinde ortaya çıkan bir fare, beslenmek için fırındaki ürünlerin üzerinde gezmeye başladı. Fırındaki simit hamurunun üzerinde bir süre gezinen fare beslenmeye çalışırken, o an çevreden geçen bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Geceden olayın ihbar edilmesine rağmen zabıta ekiplerinin simit fırınına müdahale etmemesi ve fırının bu sabah halen faaliyetlerine devam etmesi ise tepkilere neden oldu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Heykeli yapılan şampiyon boğa 'Vefa' satıldı! Fiyatı dudak uçuklattı Heykeli yapılan şampiyon boğa 'Vefa' satıldı! Fiyatı dudak uçuklattı
Ağrılarından bıkıp intiharı bile düşündü! Gerçek 41 yıl sonra çıktıAğrılarından bıkıp intiharı bile düşündü! Gerçek 41 yıl sonra çıktı
İstanbul'da taksici skandalı! 'Bahşiş' zorbalığı: Alacağım bunuİstanbul'da taksici skandalı! 'Bahşiş' zorbalığı: Alacağım bunu
Anahtar Kelimeler:
fare simit

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak

Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı oyuncuya çok sert uyarı

Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı oyuncuya çok sert uyarı

Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...

Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' videosu!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' videosu!

Eski koca dehşet saçtı!

Eski koca dehşet saçtı!

KKTC'de plastik poşet kararı! Kullanımı tarih oluyor

KKTC'de plastik poşet kararı! Kullanımı tarih oluyor

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.