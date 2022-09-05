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  4. Mide bulandıran iddia Seren Serengil ve Bircan Bali'nin ağzını açık bıraktı: "Ünlü ismin kocası erkek spor hocası ile yakalandı!"

Mide bulandıran iddia Seren Serengil ve Bircan Bali'nin ağzını açık bıraktı: "Ünlü ismin kocası erkek spor hocası ile yakalandı!"

05.09.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arto ve Seren Serengil dün akşam saatlerinde Bebek'te bir araya geldi. Arto, Instagram'da yaptığı paylaşımda magazin gündemini bomba gibi sallayacak bir haberi olduğunu belirterek ayrıntılar için Söylemezsem Olmaz programının bugünkü yayınını işaret etti. Arto, bugün canlı olarak yayınlanan programda, ünlü bir çiftin ayrılığında kocasının, erkek spor hocasıyla olan ilişki olduğunu söyledi. Bircan Bali şaşkınlığını gizleyemezken, Seren Serengil "Rezillik diz boyu" diyerek tepki gösterdi.

Mide bulandıran iddia Seren Serengil ve Bircan Bali'nin ağzını açık bıraktı: "Ünlü ismin kocası erkek spor hocası ile yakalandı!"

Seren Serengil ve Arto geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Bebek'te bulunan bir kafede bir araya geldi. Söylemezsem Olmaz programı dışında da görüştüklerini dile getiren ikili, Bircan Bali'nin yanlarında olmadığını belirtip programda bomba gibi açıklamalarda bulunacaklarını söyledi. Arto'nun bir çiftin ayrılığında kocasının, erkek spor hocasıyla ilişkisi olduğunu söylemesi izleyenlerde merak uyandırdı.

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ARTO'DAN SÖYLEMEZSEM OLMAZ CANLI YAYININDA ŞOK İDDİA

Arto, Söylemezsem Olmaz programının bugünkü canlı yayınında konuya ilişkin konuştu.

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SPOR HOCASI ÜNLÜ ÇİFTİN EVLİLİĞİNİ BİTİRDİ

Seren Serengil'in "Arto, dün akşamdan beri bir spor hocasının hangi ünlünün evliliğini bitirdiğini sayıklıyor." demesi üzerine Arto, yakın zamanda yollarını ayıran bir karı - kocanın boşanma sebebinin ihanet olduğunu açıkladı.

"BU ÇOK ÖNEMLİ VE GERÇEKLİĞİ YÜKSEK BİR İDDİA"

Bircan Bali'nin "Bu spor hocası kim?" diye sorması üzerine "Yakın zamanlarda ayrılan bir çift, açıklayacağım" diyen Arto'nun sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

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"Bu çok önemli ve gerçekliği çok yüksek bir iddia." diyen Arto konuya ilişkin yaptığı açıklamayı şu sözlerle noktaladı:

"Ben diyorum ki bu yüzden; ne karılarınızı ne kocalarınızı özel spor hocalarına göndermeyin."

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SEREN SERENGİL VE BİRCAN BALİ'DEN ARTO'YA TEPKİ

Arto'nun genelleme içeren sözlerine Seren Serengil ve Bircan Bali tepki gösterdi.

Arto'nun programda açıklayacağını söyleyip isim vermemesi izleyenlerin aklına bunu reyting sebebiyle yaptığını getirdi.

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