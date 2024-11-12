Mide bulandıran olay! 14 yaşındaki çocuk 91 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunup onu dövdüğü suçlamasıyla tutuklandı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde 14 yaşındaki Jesse Stone cinsel saldırı ve hırsızlık suçlamasıyla yargılandı. WCJB tarafından elde edilen mahkeme belgelerine göre; Stone, 9 Haziran gecesi yarısı Florida'nın Reddick kentindeki evine girdiğinde 91 yaşındaki kadın uyanıktı ve 14 yaşındaki çocuk tarafından cinsel saldırıya uğradı. Olay yerinden alınan DNA örnekleri kullanılarak yapılan soruşturmada Stone'un fail olduğu kesin olarak belirlendi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Stone, dedektif Caitlin Hartigan'in gerçekleştirdiği sorgulama sırasında suçunu itiraf etti. Stone'un cezası, on beşinci yaş gününden üç gün önce, 19 Aralık'ta açıklanacak.