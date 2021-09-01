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  4. Mide bulandıran olay! Site kapıcısından 12 yaşındaki 2 çocuğa cinsel taciz

Mide bulandıran olay! Site kapıcısından 12 yaşındaki 2 çocuğa cinsel taciz

01.09.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Mudanya ilçesinde kapıcılık yaptığı sitenin havuzunda 12 yaşındaki 2 kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Aydın Haydar (56), tutuklandı.

Mide bulandıran olay! Site kapıcısından 12 yaşındaki 2 çocuğa cinsel taciz

Olay, pazartesi günü Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Aydın Haydar, kapıcılık yaptığı sitenin havuzuna giren 2 kız çocuğunu vücutlarına dokunarak, taciz etti. Çocukların durumu anlatması üzerine aileler, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, Aydın Haydar’dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Haydar, gözaltına alındı. Kız çocukları, pedagog eşliğinde verdikleri ifadede, Haydar’ın kendilerine dokunduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Haydar, adliyeye sevk edildi. Haydar, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, ‘Kimseyi taciz etmedim, iftira. Hayatım boyunca yapmadım’ dedi.

Haydar, çıkarıldığı mahkemece ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa taciz
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