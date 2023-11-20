Midilli Adası nerede, nasıl gidilir? Midilli Adası hangi ülkede, nüfusu kaç?

Zengin bir floraya sahip olan Midilli Adası, özellikle yemyeşil doğasıyla dikkat çekmektedir. Pek çok turistin huzurlu bir tatil geçirmek için tercih ettiği rotalar arasında bulunan ada, özellikle yaz döneminde bir hayli kalabalık olmaktadır. Ortalama 1633 kilometrekarelik bir alanı kaplayan ada, zeytin ağaçları ile de öne çıkmaktadır. Zeytin ağaçlarından dolayı özellikle zeytinyağı imalatı çok fazla yapılmaktadır.

Midilli Adası nerede?

Adeta cennet olarak ifade edilen Midilli Adası, Ege Denizi’nin kuzeydoğu kesiminde konumlanmaktadır. Bununla birlikte Edremit Körfezi’nin de batı kesiminde yer alan ada, bünyesinde barındırdığı zeytin ağaçları ve yemyeşil doğasıyla öne çıkmaktadır. Ayrıca bölge birbirinden farklı kuş türüne ev sahipliği yaptığından kuş gözlemciliği yapmayı sevenler tarafından tercih edilmektedir. Bir dönem Osmanlı Devleti’nin egemenliği altına giren ada, sonrasında Yunanistan’ın hâkimiyeti altına girmiştir. Adayla ilgili en merak edilen konulardan biri Midilli Adası nüfusu kaç konusudur. Adanın nüfusu 115 binin üzerinde olmakla birlikte bu sayı dışarıdan gelen ziyaretçilerle birlikte daha da fazla artmaktadır.

Midilli Adası hangi ülkede?

Midilli Adası, Güneydoğu Avrupa Kıtası’nda konumlanan Yunanistan ülkesinin üçüncü büyük adası olarak bilinmektedir. 1912 senesinden bu yana Yunanistan’ın hâkimiyeti altında olan ada, ayrıca Burhaniye ve Ayvalık ilçelerine yakın bir konumdadır. Midilli Adası haritası göz önünde bulundurulduğunda ise Ege Denizi’nin kuzeydoğusunda yer alan, ülkemize de yakın olduğundan buradan da çok fazla ziyaretçi ağırlamaktadır.

Midilli Adası’na nasıl gidilir?

Midilli Adası’na ulaşım için iki farklı seçenek mevcuttur. Bunlardan biri deniz yolu diğeri ise hava yoluyla ulaşımdır. Deniz yoluyla ulaşımda Çanakkale başta olmak üzere; Balıkesir ve İzmir bölgesinden düzenli olarak adaya feribot seferleri düzenlenmektedir. Yolculuk süresi çıkış noktasına göre farklılık göstermektedir.

Hava yolu ile ulaşım seçeneğinde ise Atina ve Selanik bölgeleri öne çıkmaktadır. Bu bölgelerden adaya gelmeyi planlayan ziyaretçiler, uçak yolculuğunu tercih edebilir. Gerek yemyeşil doğası gerekse tarihi yapılarıyla dikkat çeken Midilli Adası, turizm sektörü bakımından da büyük bir öneme sahiptir.





