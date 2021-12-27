Mihriban Hurmacı ile Özer Hurmacı boşanmaktan vazgeçti!

Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Bursaspor gibi takımlarda top koşturan Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'nın astroloji haritalarına bakarak kendisini 'aldatan adam' olmakla suçladığını iddia etti.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

En son Bursaspor'da forma giydikten sonra yeşil-beyazlı takımın sözleşmeyi uzatmaması üzerine kulüp bulamayan futbolcu Özer Hurmacı, 1 Eylül'de İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, 6 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle 'çekişmeli' olarak boşanma davası açtı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

İddiaların kurgu ve iftira olduğunu öne süren Mihriban Hurmacı ise, 30 milyon lira tazminat ile üç çocuğu için toplam 75 bin lira iştirak nafakası talep etmişti. Eşinin kendisini evden atmakla tehdit ettiğini ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne süren Mihriban Hurmacı, ayrıca 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

BARIŞTILAR

Yaşanan tüm bu olayların ardından ünlü çiftten sürpriz bir hamle geldi. Ünlü çift barıştıklarını sosyal medyadan ilan etti.Eşi Özer Hurmacı ile tatile giden Mihriban Hurmacı paylaştığı bu karenin altına, 'Mutluluğumuzda gözü olanın gözü çıksın. Seni seviyorum Özer' mesajını yazdı.

