Son dakika: Hamas ateşkesi kabul etti

Son dakika haberine göre, Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti.

Açıklamada, Heniyye'nin Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurdu.

Açıklamada, sunulan teklif ve önerilerin içeriği hakkında bilgi paylaşılmadı.

"SALDIRI ATEŞKES MÜZAKERELERİNİ BOŞA ÇIKARIR" DEMİŞLERDİ

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk ateşkes müzakereleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

İsrail ordusunun Refah kentine yönelik kara saldırısı ihtimalini değerlendiren Rişk,"Refah'a yönelik herhangi bir kara saldırısının ateşkes ve esir takası müzakerelerini boşa çıkaracağını" belirtmişti. Refah'a düzenlenecek olası saldırının İsrail ordusu için kesinlikle bir "gezinti" olmayacağı uyarısında bulunan Rişk, sonucun tüm sorumluluğunun İsrail hükümeti ve Başbakanı Binyamin Netanyahu'da olacağını kaydetmişti.

ZORUNLU GÖÇ BAŞLAMIŞTI

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu. İsrail ordusunun Refah’a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başlamıştı.





