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Mika Raun cinsel hayat sorusuna önce şaşırdı sonra bomba bir yanıt verdi

19.08.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsiyet değiştiren TikTok fenomeni Mika Can Raun takipçileriyle soru cevap yaptı. Son dönemde hem göğüs hem de kalça operasyonu geçiren Mika Raun gelen her soruya açık açık yanıt vermeyi de ihmal etmedi. Mika Raun takipçilerinden birinin cinsel hayatıyla ilgili sorduğu soruya verdiği yanıtla yine olay oldu.

Mika Raun cinsel hayat sorusuna önce şaşırdı sonra bomba bir yanıt verdi

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Mika Can Raun estetikle değişimi ve cinsiyet geçiş sürecindeki ameliyatlarıyla gündeme geliyordu. Sık sık yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Mika Raun takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Kazandığı parayı ameliyatlarına harcayan Mika Can göğüsleriyle ilgili gelen soruya açık açık yanıt verdi.

Göğsünün 85-90 beden olduğunu söyleyen Mika Raun "Dimdikler" diyerek şaşırttı.
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Mika Raun cinsel hayat sorusunu da yanıtsız bırakmadı. "Sevgilinle cinsel hayatın var mı?" sorusuna önce şaşıran Mika ardından ise soruya yanıt verdi.

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Mika Can Raun bu soruya "Bu şaka mı?" diyerek önce şaşırdı ardından da "Biz insanız rabbim böyle bir şey üretmiş tabi ki var. Nefes almaya vaktim olmuyor bazen" dedi.

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Mika Raun
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