Mika Raun orucunu rakıyla açtı! Kahkaha atarak anlattı: Doğru bir şey yapıyoruz gibiydi

Son günlerde değişimiyle gündemde olan Mika Can Raun isimli ünlü fenomen, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
750 bin takipçisi olan TikTok fenomeni Mika Raun, estetikle değişiminin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Öte yandan cesur pozlarını da arttıran Mika Raun, canlı yayın yaptığı esnada oruç tuttuğunu söyledi.
Arkadaşıyla oruçlarını rakıyla açtığını söyleyen Mika Raun izleyenleri hayrete düşürürken, neşeli anlatımı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Kahkaha eşliğinde anlattığı anısıyla İslam değerlerini alaya alan Mika, "Doğru bir şey yapıyoruz gibiydi" ifadelerini kullandı.
Orucunu rakı balıkla açtığını söyleyen Mika'ya çok sayıda tepki mesajı geldi.
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