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Mika Raun orucunu rakıyla açtı! Kahkaha atarak anlattı: Doğru bir şey yapıyoruz gibiydi

30.04.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla gündemde olan TikTok fenomeni Mika Can Raun, sosyal medya hesabında açtığı canlı yayında arkadaşıyla oruçlarını rakıyla açtıklarını anlattı. O anlarda kahkaha atan fenomen, "Ne bileyim o an doğru bir şey yapıyormuşuz gibiydi" ifadelerini kullandı.

Mika Raun orucunu rakıyla açtı! Kahkaha atarak anlattı: Doğru bir şey yapıyoruz gibiydi

Son günlerde değişimiyle gündemde olan Mika Can Raun isimli ünlü fenomen, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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750 bin takipçisi olan TikTok fenomeni Mika Raun, estetikle değişiminin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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ORUCUNU RAKIYLA AÇTI

Öte yandan cesur pozlarını da arttıran Mika Raun, canlı yayın yaptığı esnada oruç tuttuğunu söyledi.

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Arkadaşıyla oruçlarını rakıyla açtığını söyleyen Mika Raun izleyenleri hayrete düşürürken, neşeli anlatımı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

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Kahkaha eşliğinde anlattığı anısıyla İslam değerlerini alaya alan Mika, "Doğru bir şey yapıyoruz gibiydi" ifadelerini kullandı.

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Orucunu rakı balıkla açtığını söyleyen Mika'ya çok sayıda tepki mesajı geldi.

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