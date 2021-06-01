Mikrodalgada ısıtılmaması gereken 7 gıda ürünü! Tekrar ısıtınca zehirliyor

Mikrodalganın besinleri güvenli ve sağlıklı tutma konusunda işlevleri olduğu bilinen bir gerçektir. Pratik ve kısa sürede yemek yapmak hatta önceki günden kalan yemekleri ısıtmak isteyenlerin ilk tercih olan mikrodalga kimi zaman tehlikeli olabilir. Özellikle mikrodalgada ısıtılmaması gereken besinlerin pişirilmesi hayati riskler bile doğurabiliyor.

HAŞLANMIŞ YUMURTA

Haşlanmış yumurtayı mikrodalgada ısıttığınızda, su moleküllerinden buhar oluşur ve bu da basınç oluşumuna neden olur. Yumurtalar ince bir zara ve kabuğa sahip olduklarından, tüm basıncı tutamazlar, bu da mikrodalgada, tabağınızda ve hatta bir ısırık aldığınızda çok sıcak bir patlamaya neden olabilir.

HAVUÇ

Havuçlar mikrodalgada pişirilip ısıtılabilse de çiğ havuçlar, özellikle kabuğu hala üzerinde olanlar potansiyel olarak tehlike yaratabilir. Havuçlar uygun bir şekilde yıkanmazsa ve herhangi bir kir kalıntısı varsa topraktaki mineraller mikrodalgada kıvılcıma dahi neden olabilir. Bu durum sürekli olarak meydana gelirse mikro dalganız ciddi hasar alabilir.