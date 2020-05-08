Miley Cyrus: Hayatım durakladı ama...

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Miley Cyrus, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Cyrus, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs salgını sırasında ünlü isimlerin ayrıcalıklı olduğunu dile getirdi.

27 yaşındaki Cyrus, yaptığı açıklamada herkesin ünlü isimler gibi konfora sahip olmadığını belirtti.

The Wall Street Journal'a konuşan Miley Cyrus, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bu yaşadığım şey koronavirüs krizi değil. Hayatım durakladı ama gerçekten bu salgının neye benzediğine dair hiçbir fikrim yok.

Mekanımda rahatım, masama yemek koyabiliyorum, finansal açıdan kararlıyım ve bu pek çok insanın hikayesi değil."

