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Miley Cyrus ve Kaitlynn Carter ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 17:18 | Son Güncelleme

Eşi Liam Hemsworth ile ayrıldıktan hemen sonra İtalya'da samimi şekilde görüntülenen ve daha sonra etkinliklere el ele katılan şarkıcı Miley Cyrus ve blog yazarı Kaitlynn Carter cephesinden ayrılık haberi geldi.

Miley Cyrus ve Kaitlynn Carter ayrıldı

Daha önce panseksüel (Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlara ilgi duyan) olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı Miley Cyrus, sekiz aylık eşi Liam Hemsworth ile eylül ayı başında ayrıldıkları haberinden hemen sonra Kaitlynn Carter ile Sicilya tatilinde öpüşürken görüntülenmişti.

Eşini aldattığı haberleriyle de gündeme gelen, ancak bu iddiaları yalanlayan 26 yaşındaki Cyrus, sık sık yeni sevgilisi Carter ile boy gösterirken objektiflere takılmıştı. ABD basınında, birlikte görüntülenmelerinin ardından birlikte yaşamaya başlayan çiftin ayrıldığı haberleri yer aldı. Cyrus’tan ayrılıkla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Bir küsüp bir barışan Liam Hemsworth ve Miley Cyrus çifti dokuz ay önce evlenmiş, sekiz ay süren evliliklerinden sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar vermişti.

Cyrus, Liam Hemsworth ile evliyken verdiği son röportajında hala kadınlara ilgi duyduğunu belirtmişti.

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Miley Cyrus ve Kaitlynn Carter Miley Cyrus Miley Cyrus aldatma

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