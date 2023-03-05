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'Millet 5'ten büyüktür' tweet'ini silmişti! İYİ Partili Ümit Dikbayır olayın perde arkasını anlattı... 'Meral Akşener aradı'

05.03.2023 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkması sonrası siyaset gündemi durulmuyor. Meral Akşener'in hamlesinin ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın 'Millet 5'ten büyüktür' tweet'i de çok konuşulmuştu. Dikbayır daha sonra tweet'i silmişti. Katıldığı canlı yayında tweet'i neden sildiğini açıklayan Ümit Dikbayır, "Benim attığım tweet'i sildirebilecek bir kişi var." ifadelerini kullandı.

'Millet 5'ten büyüktür' tweet'ini silmişti! İYİ Partili Ümit Dikbayır olayın perde arkasını anlattı... 'Meral Akşener aradı'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın attığı ve daha sonra sildiği tweet günlerdir siyaset gündemindeki yerini koruyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kurmaylarından Ümit Dikbayır, İYİ Parti haricindeki masanın diğer ortaklarını işaret ederek 'Millet 5'ten büyüktür' çıkışında bulunmuştu. Dikbayır attığı tweet'i dakikalar sonra silmişti.

Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net programında tweet'i neden sildiğini ilk kez açıklayan Dikbayır, "Benim attığım tweet'i sildirebilecek bir kişi var." dedi.

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Dikbayır, konuyla ilgili şunları söyledi:

TWEET'İ NEDEN SİLDİ?

"Burada 1.5 yıllık bir emek var. İYİ Parti'nin kuruluş amaçlarının en başında gelen ilkemiz şu, hatta 2017 referandumunda da partimiz olmamasına rağmen biz Türkiye'yi gezdik. Bizim birinci amacımız kırmızı çizgimiz bu başkanlık sisteminin Türkiye'ye iyi gelmeyeceğini, ki haklı çıktık. Bunu değiştirmek üzere biz partiyi kurduk. Milletin her şeyin içinde olacağı bir parti kurduk. Bütün siyasetimiz bunun üzerine dayalı.

'GENEL BAŞKAN BENİ ARADI'

Türk milleti tabi ki 5'ten büyük. Türk milleti her şeyden büyük. Bunu niye attım. Ben o masada beşli imzayı öğrendim. Çok nezaketsiz bir şeydi. O psikolojiyle attım. Birkaç dakika sonra Genel Başkan beni aradı. Benim attığım tweet'i sildirebilecek bir kişi var. Sayın Akşener. Beni aradı, 'Ümit böyle bir psikolojiyle bir tweet atmışsın ama bu masadaki liderleri incitir. Bunu kaldırırsan iyi olur' dedi. Çok nezaketlidir Meral Akşener."

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Meral Akşener Ümit Dikbayır tweet

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