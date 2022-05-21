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Milletin Sesi mitinginde ilginç anlar! Kılıçdaroğlu'na benzerliği gözlerden kaçmadı: "Herkes fotoğraf çektirmek istiyor"

21.05.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'nin Maltepe'deki Milletin Sesi mitingine gelen partililer bir sürprizle karşılaştı. Miting alanında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken Nusret Gümüşel büyük bir kalabalık tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı. Görenlerin fotoğraf çektirmek istediği Üstünel, "Bazen sokakta çevirip akrabası mısın diye soruyorlar" dedi.

Milletin Sesi mitinginde ilginç anlar! Kılıçdaroğlu'na benzerliği gözlerden kaçmadı: "Herkes fotoğraf çektirmek istiyor"

CHP'nin Maltepe'de düzenlediği 'Milletin Sesi' mitingine gelen Nusret Gümüşel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkat çekti. Gümüşel, “Herkes fotoğraf çektirmek istiyor" dedi.

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CHP'nin Maltepe'de düzenlediği miting için gelenler arasında bulunan emekli Nusret Gümüşel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle ilgi çekti.

Alandakilerin fotoğraf çektirdiği 74 yaşındaki Gümüşel, "Bazen sokakta çevirip akrabası mısın diye soruyorlar" dedi.

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Nusret Gümüşel, "Kimisi o olup olmadığımı soruyor. Bu benzerlikten memnunum. Burada da çok ilgi var. Herkes fotoğraf çektirmek istiyor. İlgiden kaçıp buraya geldim, burada da size yakalandım. Kemal Kılıçdaroğlu ile tanıştım. O da benzediğimizi söyledi. Ankara'ya gittim onu görmeye" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe Kemal Kılıçdaroğlu

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