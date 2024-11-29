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  4. Milletvekili adayı olacağını açıklamıştı! Seren Serengil Esra Ezmeci'ye konuk oldu! 'Bekaret' açıklamasını yeniden hatırlattı! 'Nasılsa YouTube diye...' Ünlü Psikolog bir kez daha sordu

Milletvekili adayı olacağını açıklamıştı! Seren Serengil Esra Ezmeci'ye konuk oldu! 'Bekaret' açıklamasını yeniden hatırlattı! 'Nasılsa YouTube diye...' Ünlü Psikolog bir kez daha sordu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.11.2024 13:06
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Şarkıları, sunduğu programlar ve açıklamalarıyla magazin manşetlerinden hiç düşmeyen Seren Serengil son dönemde toplumsal olaylara gösterdiği tepkilerle dikkat çekiyor. Hatta önümüzdeki genel seçimde milletvekili adayı olacağını açıklayan Seren Serengil şimdi de Esra Ezmeci'ye konuk oldu. Serengil yıllar önce yaptığı 'Bekaret' açıklamasını hatırlatıp açıklamalarda bulundu.

Milletvekili adayı olacağını açıklamıştı! Seren Serengil Esra Ezmeci'ye konuk oldu! 'Bekaret' açıklamasını yeniden hatırlattı! 'Nasılsa YouTube diye...' Ünlü Psikolog bir kez daha sordu

Her adımı, her açıklaması olay olan ünlü isim Seren Serengil son dönemde toplumsal olaylara gösterdiği tepkilerle gündemden düşmüyor. Önümüzdeki genel seçimde milletvekili adayı olacağını açıklayan Seren Serengil şimdi de Esra Ezmeci'nin YouTube programına konuk oldu.

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Özel hayatı ve günlük yaşantısına dair samimi itiraflarda bulunan Serengil, hakkında çıkan yalan haberlere dair açıklamalar yaptı ve bir dönemin en çok konuşulan konularından biri olan 'Bekaret' itirafını yeniden hatırlattı.

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'NASILSA YOUTUBE DİYE...'

'Benim hakkımda o kadar çok yalan haber yapıldı ki' diyen Serengil, ''Bir röporaj yapardın o röportajın bir bakardım çok özür diliyorum herkesten, nasılsa YouTube diye... Bekaretimi kime verdim falan diye... Bir bakardım başlıklar çıkardı. Hayatımda böyle bir şey söylemem'' diyerek anlattı.

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ÜNLÜ PSİKOLOG YENİDEN SORDU

Esra Ezmeci ise 'Neydi o başlık?' diyerek bir kez daha sordu. Seren Serengil ''Bilmiyorum yani. Demişler ki işte o zaman tabii 19 yaşında filanım. İlk erkek arkadaşın kimdi demişler ben de şu demişim. Ama onu çeviriyor başlık 'bekaretimi ona verdim' filan... Sonra ben ağlayarak gazeteleri arardım. '' açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Ezmeci Seren Serengil
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