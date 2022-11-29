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Milli Savunma Bakanı Akar, İsrailli mevkidaşı Gantz ile görüştü

29.11.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, İsrailli mevkidaşı Gantz ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Akar görüşmede; görevinden ayrılacak olması sebebiyle veda için kendisini arayan Bakan Gantz'a, iki ülke ilişkilerinin müşterek menfaatler ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesinin önemini vurguladı" denildi.

Bakan Akar ayrıca, ikili ilişkilere katkısından dolayı Bakan Gantz'a teşekkür ederek yeni siyasi hayatında sağlık, mutluluk ve başarı diledi. (DHA)

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İsrail Hulusi Akar

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